Новак Джокович показал фокус болельщикам на тренировке сборной Сербии в Белграде

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович на тренировке сборной Сербии перед матчем Кубка Дэвиса с командой Греции продемонстрировал трюк с мячом.

Во время одного из розыгрышей он показал, что будет пробивать смэш, но затем поймал мяч и спрятал его в карман. Это вызвало бурные овации сербских болельщиков на трибунах в Белграде.

Напомним, сборная Сербии сыграет с командой Греции в рамках группового этапа мировой группы с 14 по 15 сентября в Белграде. Помимо Джоковича, в состав сербской команды вошли Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович. В предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам.