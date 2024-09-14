«Ему пора уходить на пенсию». Гарбинье Мугуруса — о Рафаэле Надале

Бывшая теннисистка, экс первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса высказалась о том, что 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» её соотечественнику Рафаэлю Надалю пора завершать карьеру игрока.

«Его тело, его разум показывают, что ему пора уходить на пенсию. Пришло время побыть со своим ребёнком. Я видела, как он счастлив, когда он со своим сыном. Почему он до сих пор на корте?

Моё тело в своё время посылало мне сигналы о том, что всё кончено», — приводит слова Мугурусы We Love Tennis.

30-летняя испанская теннисистка объявила о завершении карьеры в апреле 2024 года. Она выиграла два «Шлема»: «Ролан Гаррос» — 2016 и Уимблдон-2017.