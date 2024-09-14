Gazzeta dello Sport: крайний срок подачи апелляции по делу Синнера — 30 сентября

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport предположило, какая дата является окончательной для подачи апелляции Международным антидопинговым агентством (ВАДА) по делу итальянского теннисиста Янника Синнера.

Ранее стало известно, что в ВАДА «дело считают всё ещё открытым и расследование продолжается» на основании пункта статьи 13.2 Антидопингового кодекса, согласно которому отсчёт 21 дня срока подачи апелляции начинается с момента получения дополнительной документации.

Крайний срок получения специально запрошенной документации — 9 сентября. Добавив 21 день, получится 30 сентября, последний день, когда ВАДА может подать апелляцию на решение по делу Синнера. В источнике отмечается, что представитель ВАДА сообщил о запросе о дополнительной документации на прошлой неделе, то есть ранее 9 сентября.