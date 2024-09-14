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Стала известна сетка турнира в Сеуле, где сыграют шесть российских теннисисток

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В соревнованиях примут участие шесть российских теннисисток. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее интересными матчами первого круга южнокорейского турнира.

Вероника Кудерметова (Россия) — Чжан Шуай (Китай)

Екатерина Александрова (Россия) — победитель квалификации (Q)

Юлия Путинцева (Казахстан) — Аманда Анисимова (США)

Марта Костюк (Украина) — Аранча Рус (Нидерланды)

Россиянки Дарья Касаткина, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова начнут борьбу на соревнованиях со второго круга. Полина Кудерметова пробилась в основную сетку через квалификацию, её соперница в первом круге станет известна позднее.

Соревнования в Сеуле пройдут с 16 по 22 сентября. Действующей чемпионкой турнира является американка Джессика Пегула, которая пропускает соревнования в этом году.