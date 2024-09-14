«Какие они сильные и мощные». Льюис Хэмилтон восхитился женским теннисом

Семикратный чемпион Формулы-1 британский гонщик Льюис Хэмилтон высказался о своём отношении к женскому теннису, который, по его словам, он любит смотреть с подругой, главным редактором британского Vogue Анной Винтур.

«Я люблю смотреть женский теннис. Какие сильные и мощные женщины, какая точность… За этим довольно впечатляюще наблюдать. Вот почему нам с Анной нравится смотреть теннис вместе», — приводит слова Хэмилтона издание The Sports Rush.

Напомним, в настоящий момент лидером мирового рейтинга является представительница Польши и пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, располагается на 13-й строчке.