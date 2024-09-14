Александр Бублик сенсационно уступил 247-й ракетке мира из Дании в матче Кубка Дэвиса

27-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик сенсационно проиграл 247-му номеру рейтинга ATP датчанину Эльмеру Мёллеру в рамках группового этапа Мировой группы 1 Кубка Дэвиса — 2024. Игра закончилась со счётом 1:6, 6:2, 6:2 в пользу теннисиста из Дании.

Таким образом, сборная Дании вышла вперёд в матче с Казахстаном — 1:0. В данный момент бывший российский теннисист Александр Шевченко встречается со 166-й ракеткой мира Аугустом Хольмгреном во второй игре противостояния между Казахстаном и Данией.

Победитель матча сыграет в квалификационном турнире за право в следующем году играть в Мировой группе Кубка Дэвиса.