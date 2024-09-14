Новак Джокович: у моих детей до сих пор нет мобильных телефонов

Четвёртая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что у его детей нет мобильных телефонов. У Джоковича двое детей — сын Стефан и дочь Тара.

«У моих детей до сих пор нет мобильных телефонов. Они жалуются, что в школе телефоны есть у всех, кроме них. Это непросто, и это отражается на других уровнях. Если все что-то делают, как стадо, надо следовать за ним. Ну, необязательно должно быть так. В этом, я думаю, мы отличаемся от других, потому что мы упрямы как в положительном, так и в отрицательном смысле», — приводит слова Джоковича Blic Online.