Андрей Рублёв объяснил причину снятия с турнира ATP-250 в Ханчжоу

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал снятие с турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), который пройдёт с 18 по 24 сентября.

«К сожалению, из-за внезапной болезни я вынужден отказаться от участия. Я действительно с нетерпением ждал выступления в Ханчжоу и своего первого визита в этот город. Я хочу извиниться перед всеми болельщиками и надеюсь в будущем принять участие в открытом чемпионате Ханчжоу», — приводит слова Рублёва пресс-служба турнира на своей странице в соцсетях.

Напомним, в Ханчжоу сыграет другой российский теннисист — 23-я ракетка мира Карен Хачанов. Кроме того, из именитых игроков в турнире примут участие датчанин Хольгер Руне и бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко.

Соревнования в Ханчжоу проводятся впервые. До 2024 года этот турнир проходил в другом китайском городе — Чжухае.