Новак Джокович забавно станцевал перед матчем Кубка Дэвиса с Грецией

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович исполнил шуточный танец на беговой дорожке перед матчем сборной Сербии с командой Греции в рамках группового турнира Мировой группы Кубка Дэвиса.

«Интересный способ подготовиться к матчу с Грецией», — написал Джокович в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, сборная Сербии сыграет с командой Греции в рамках группового этапа Мировой группы с 14 по 15 сентября в Белграде. Помимо Джоковича, в состав сербской команды вошли Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович. В предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам.