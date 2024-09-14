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Новак Джокович забавно станцевал перед матчем Кубка Дэвиса с Грецией

Новак Джокович забавно станцевал перед матчем Кубка Дэвиса с Грецией
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Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович исполнил шуточный танец на беговой дорожке перед матчем сборной Сербии с командой Греции в рамках группового турнира Мировой группы Кубка Дэвиса.

«Интересный способ подготовиться к матчу с Грецией», — написал Джокович в своём аккаунте в соцсетях.

Напомним, сборная Сербии сыграет с командой Греции в рамках группового этапа Мировой группы с 14 по 15 сентября в Белграде. Помимо Джоковича, в состав сербской команды вошли Душан Лайович, Миомир Кецманович и Хамад Меджедович. В предыдущем розыгрыше Кубка Дэвиса в 2023 году сборная Сербии в полуфинале проиграла будущим победителям неофициального командного чемпионата мира итальянцам.

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