Сборная США победила Германию в матче за первое место в группе С на Кубке Дэвиса

Сборная США по теннису обыграла команду Германии в рамках 3-го тура группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса — 2024. Поединок завершился со счётом 2:1 в пользу американцев.

Таким образом, сборная США заняла первое место в группе С и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса. Немецкая команда со второго места тоже квалифицировалась в 1/4 финала командного турнира. Также в группе С выступают команды Чили и Словакии.

Кубок Дэвиса — 2024. Группа С. Чжухай (Китай).

США — Германия — 2-1:

Райлли Опелка — Генри Сквайр — 6:7, 7:6, 6:3;

Брэндон Накашима — Максимильян Мартерер — 6:4, 6:2;

Остин Крайчек/Раджив Рам — Кевин Кравиц/Тим Пюц — 1:6, 6:7.