Финалистка Уимблдона-2013 Лисицки объявила о рождении ребёнка

Финалистка Уимблдона 2013 года, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде Сабина Лисицки объявила о рождении ребёнка.

«Наши сердца наполнены любовью и счастьем. Мы рады приветствовать Беллу в нашем мире», — написала Лисицки на своей странице в социальных сетях.

В 2023 году немецкая теннисистка завоевала свой первый титул за девять лет. Лисицки одержала победу на турнире ITF W60+H в Калгари (Канада). В последний раз она выходила на корт в декабре 2023 года.

Напомним, в своём единственном финале турнира «Большого шлема» в Уимблдоне Сабина Лисицки уступила француженке Марион Бартоли. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6.