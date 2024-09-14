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Светлана Кузнецова оценила возможное сотрудничество Наоми Осаки и Патрика Муратоглу

Светлана Кузнецова оценила возможное сотрудничество Наоми Осаки и Патрика Муратоглу
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о сотрудничестве бывшей первой ракетки мира, четырёхкратной победительницы турниров «Большого шлема» японской теннисистки Наоми Осаки с известным тренером Патриком Муратоглу.

«Наоми Осака прекратила сотрудничество со своим тренером Уимом Фисеттом после четырёх лет работы и двух выигранных ТБШ. Судя по свежим фото с тренировок японки, её новым тренером стал Патрик Муратоглу. Интересно, что получится», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Днём ранее Наоми Осака сообщила, что прекратила сотрудничество с бельгийском специалистом Вимом Фиссеттом. Ранее стало известно, что японка получила уайлд-кард на турнир WTA-1000 в Пекине, который пройдёт с 26 сентября по 6 октября.

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