Новак Джокович разгромил 770-ю ракетку мира из Греции в Кубке Дэвиса — 2024

Четвёртая ракетка мира, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович одержал разгромную победу над 770-й ракеткой мира греком Иоаннисом Ксиласом в Кубке Дэвиса — 2024. Игра закончилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу теннисиста из Сербии.

Таким образом, его сборная ведёт в матче с Грецией — 2:0. В первой встрече матча Сербия — Греция Миомир Кецманович в двух сетах одолел Аристотелиса Таноса. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Кубок Дэвиса — 2024. Мировая группа 1.

Сербия — Греция — 2-0.

Новак Джокович — Иоаннис Ксилас — 6:0, 6:1.

Миомир Кецманович — Аристотелис Танос — 6:3, 6:3.