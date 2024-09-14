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Дядя Надаля назвал Новака Джоковича лучшим из представителей «Большой тройки»

Дядя Надаля назвал Новака Джоковича лучшим из представителей «Большой тройки»
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Дядя Рафаэля Надаля и теннисный тренер Тони Надаль сравнил представителей «Большой тройки», в которую входят 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.

«Сильнее всех играл Роджер Федерер. Но лучший — Новак Джокович. Потому что он выиграл больше титулов, чем другие. Кто мог бы быть лучшим без травм? Мой племянник Рафа. Но у него бывают травмы», — приводит слова Тони Надаля Euronews.

Отметим, в 2024 году впервые за 12 лет «Большая тройка» мужского тенниса не взяла ни одного турнира «Большого шлема» в сезоне.

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