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Бен Шелтон проиграл восемь из восьми игр с представителями топ-20 рейтинга ATP в 2024 году

Бен Шелтон проиграл восемь из восьми игр с представителями топ-20 рейтинга ATP в 2024 году
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17-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон проиграл восемь из восьми встреч с представителями топ-20 рейтинга ATP в 2024 году.

Отметим, несмотря на результаты в матчах с теннисистами из топ-20, в 2024 году американский спортсмен добился наивысшего для себя места в рейтинге ATP. На US Open — 2024 бен Шелтон выступал в качестве 13-й ракетки мира.

Напомним, Бен Шелтон неудачно выступил на Открытом чемпионате США — 2024. В матче третьего круга турнира он проиграл соотечественнику Фрэнсису Тиафо со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:5), 4:6, 3:6. Победителем турнира стал первый номер рейтинга ATP Янник Синнер.

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