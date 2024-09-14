«Время не обманешь». Виктор Янчук считает, что Рафаэлю Надалю следует завершить карьеру

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль должен завершить спортивную карьеру.

«Я думал, что Надаль сыграет на этом турнире, и его там проводят с почестями, как это было два года назад с Федерером. Не знаю, почему он снялся, может, он ещё надеется что-то показать на других турнирах. Мне кажется, что он уже не сможет играть на былом уровне и добиваться высоких результатов на крупных турнирах, всё-таки время не обманешь. Он великий теннисист, внёс огромный вклад в развитие и популяризацию спорта, но пора уже завершить карьеру», — приводит слова Янчука ТАСС.