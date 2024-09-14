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Каспер Рууд обыграл 157-ю ракетку мира Жайме Фарию в Кубке Дэвиса — 2024

Каспер Рууд обыграл 157-ю ракетку мира Жайме Фарию в Кубке Дэвиса — 2024
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Девятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл представителя Португалии 157-ю ракетку мира Жайме Фарию в рамках группового этапа Мировой группы 1 Кубка Дэвиса — 2024. Игра закончилась со счётом 7:6, 6:2 в пользу норвежца.

Вторая встреча матча Норвегия — Португалия между чемпионом юниорского Уимблдона-2024 норвежцем Николаем Будков Кьером и Энрике Рошей, запланированная на 14 сентября, была отменена.

Вчера, 14 сентября, Каспер Рууд проиграл 20-летнему португальцу 159-му номеру рейтинга ATP Энрике Роше. Игра закончилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу португальца. Это всего лишь вторая победа Роши в карьере над игроком из топ-100 рейтинга ATP.

Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года проходит с 10 по 15 сентября в четырёх городах.

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