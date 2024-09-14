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Джокович: Циципас имеет потенциал для победы на турнире «Большого шлема»

Джокович: Циципас имеет потенциал для победы на турнире «Большого шлема»
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Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о текущей форме 12-й ракетки мира греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

«Думаю, по игре он несильно отстаёт от топов. У него есть игра, позволяющая входить в топ-5. В прошлые годы он много раз это доказывал. В этом сезоне он снова выиграл Монте-Карло, а это «Мастерс». Сейчас главное – найти баланс, в первую очередь психологический. Я не знаю, с какими проблемами он столкнулся. На мой взгляд, Циципас имеет потенциал для победы на турнире «Большого шлема». Он уже дважды играл в финалах и оба раза против меня. Желаю ему всего наилучшего», — сказал Джокович на пресс-конференции.

На прошедшем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.

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