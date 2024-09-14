«Нам тяжело морально и физически». Дрейпер — о графике соревнований в туре

Полуфиналист US Open — 2024 британский теннисист Джек Дрейпер высказался о сложностях в календаре тура.

«Считаю, что игрокам моего возраста будет очень сложно добиться спортивного долголетия. Особенно если посмотреть, сколько турниров я сыграл в этом году. Где-то 25-26. Это мой первый полноценный год в туре. Команда желает мне самого лучшего, они хотят, чтобы я избежал травм и заботился о своём теле и разуме. После Майами у меня просто не было времени. Мы сразу вышли на грунт, потом на траву и на Олимпиаду, затем в Монреаль, Цинциннати, тренировочная неделя, US Open, потом Азия. Я смотрю на график и понимаю, что игроки делали это годами. Но у нас буквально нет перерыва. Нам тяжело морально и физически», — сказал Дрейпер в интервью BBC.

Ранее недовольство графиком выразили первая ракетка мира Ига Швёнтек и испанец Карлос Алькарас.