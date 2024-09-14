Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Монастире
Поделиться
Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), который проходит с 9 по 15 сентября. Трофей разыграют 136-я ракетка мира Ребекка Шрамкова, представляющая Словакию, и 151-я в рейтинге WTA британка Сонай Картал. Встреча состоится в воскресенье, 15 сентября.
Монастир. Финал
15 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
151
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
|1
|2
|3
|
|
136
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Ранее в полуфинальных матчах Шрамкова обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:4. На счету словачки пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, один эйс и три двойные ошибки.
Монастир. 1/2 финала
14 сентября 2024, суббота. 18:10 МСК
86
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
136
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Другой полуфинал закончился снятием 22-летней немки Евы Лис при счёте 5:1 в пользу Картал. Отметим, что по ходу турнира Лис неожиданно переиграла 32-ю ракетку мира бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс, которая выигрывала турнир в Монастире последние два года.
Комментарии
- 14 сентября 2024
-
23:35
-
23:16
-
22:58
-
22:42
-
22:12
-
21:58
-
21:50
-
21:22
-
20:35
-
19:59
-
19:44
-
19:26
-
18:55
-
18:15
-
17:30
-
16:05
-
15:10
-
14:19
-
13:54
-
13:45
-
13:10
-
12:45
-
12:30
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:39
-
11:13
-
10:52
-
10:28
-
06:29
-
04:57
-
03:10
-
02:54
-
02:05