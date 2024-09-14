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Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Монастире

Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Монастире
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Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), который проходит с 9 по 15 сентября. Трофей разыграют 136-я ракетка мира Ребекка Шрамкова, представляющая Словакию, и 151-я в рейтинге WTA британка Сонай Картал. Встреча состоится в воскресенье, 15 сентября.

Монастир. Финал
15 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Сонай Картал
151
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Не начался
1 2 3
         
         
Ребекка Шрамкова
136
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Ранее в полуфинальных матчах Шрамкова обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:4. На счету словачки пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, один эйс и три двойные ошибки.

Монастир. 1/2 финала
14 сентября 2024, суббота. 18:10 МСК
Лючия Бронцетти
86
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Ребекка Шрамкова
136
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Другой полуфинал закончился снятием 22-летней немки Евы Лис при счёте 5:1 в пользу Картал. Отметим, что по ходу турнира Лис неожиданно переиграла 32-ю ракетку мира бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс, которая выигрывала турнир в Монастире последние два года.

Монастир. 1/2 финала
14 сентября 2024, суббота. 19:30 МСК
Ева Лис
126
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
1
5
         
Сонай Картал
151
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
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