Определились финалистки турнира категории WTA-250 в Монастире (Тунис), который проходит с 9 по 15 сентября. Трофей разыграют 136-я ракетка мира Ребекка Шрамкова, представляющая Словакию, и 151-я в рейтинге WTA британка Сонай Картал. Встреча состоится в воскресенье, 15 сентября.

Ранее в полуфинальных матчах Шрамкова обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:4. На счету словачки пять реализованных брейк-пойнтов из восьми, один эйс и три двойные ошибки.

Другой полуфинал закончился снятием 22-летней немки Евы Лис при счёте 5:1 в пользу Картал. Отметим, что по ходу турнира Лис неожиданно переиграла 32-ю ракетку мира бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс, которая выигрывала турнир в Монастире последние два года.