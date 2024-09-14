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Блинкова и Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире

Блинкова и Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире
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Российская теннисистка Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире (Тунис). В титульной встрече они обыграли российский дуэт, состоящий из 17-летней Алины Корнеевой и 22-летней Анастасии Захаровой со счётом 2:6, 6:1, [10:8].

Монастир — парный разряд. Финал
14 сентября 2024, суббота. 20:55 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
А. Блинкова М. Шериф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		1 0 8
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Корнеева А. Захарова

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках россиянки Корнеева/Захарова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету пары Блинкова/Шериф также ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).

Для Анны Блинковой это второй титул в паре на уровне WTA. Первый она выиграла в 2018 году, выступая в паре с румынкой Олару на грунте на турнире в Рабате (Марокко).

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