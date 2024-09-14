Блинкова и Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире

Российская теннисистка Анна Блинкова и египтянка Маяр Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире (Тунис). В титульной встрече они обыграли российский дуэт, состоящий из 17-летней Алины Корнеевой и 22-летней Анастасии Захаровой со счётом 2:6, 6:1, [10:8].
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Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках россиянки Корнеева/Захарова ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету пары Блинкова/Шериф также ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).
Для Анны Блинковой это второй титул в паре на уровне WTA. Первый она выиграла в 2018 году, выступая в паре с румынкой Олару на грунте на турнире в Рабате (Марокко).
- 14 сентября 2024
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