Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Проснулась в раю». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха в Греции

«Проснулась в раю». Арина Соболенко опубликовала фото с отдыха в Греции
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко показала, как проходит её отдых в Греции, опубликовав атмосферное фото.

Фото: Страница Соболенко в соцсетях

«Проснулась в раю», — подписала публикацию белорусская теннисистка.

7 сентября 26-летняя Соболенко выиграла третий в карьере турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. В финале US Open Арина (2) со счётом 7:5, 7:5 одолела на тот момент шестую ракетку мира американку Джессику Пегулу (6). Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

Она впервые в карьере стала чемпионкой US Open. Ранее белоруска дважды побеждала на Australian Open — в 2023 и 2024 годах.

Материалы по теме
Видео
«Не представляю жизнь без тебя». Арина Соболенко показала закулисье теннисной карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android