Циципас: участие в Кубке Лэйвера приблизило меня к кумирам

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился воспоминаниями об участии в Кубке Лэйвера в преддверии старта турнира.

«Участие в этом турнире приблизило меня к кумирам, их личностям и к тому, что они испытывают в реальной жизни. Я стал восхищаться ими по-другому, в другом масштабе, чем раньше. Смог встретиться с ними, поговорить так, как я обычно не делаю, когда нахожусь в туре. Это принесло мне много эмоций и много прекрасных воспоминаний», — приводит слова Циципаса пресс служба Кубка Лэйвера.

Напомним, Кубок Лэйвера – 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).