Анна Блинкова выиграла второй парный титул в карьере
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Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла второй парный титул в карьере. Сегодня, 14 сентября, россиянка и египтянка Маяр Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире (Тунис).
Монастир — парный разряд. Финал
14 сентября 2024, суббота. 20:55 МСК
Анна Блинкова
Маяр Шериф Ахмед Шериф
А. Блинкова М. Шериф
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|1 10
|
|1
|0 8
Алина Корнеева
Анастасия Захарова
А. Корнеева А. Захарова
Первый титул в парном разряде российская теннисистка выиграла в 2018 году, выступая в паре с румынкой Иоаной-Ралукой Олару на грунте на турнире в Рабате (Марокко).
В одиночном разряде турнира в Монастире Анна Блинкова выступила неудачно. В стартовом матче соревнований российская теннисистка в двух сетах проиграла 115-й ракетке мира представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.
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