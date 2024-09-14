Российская теннисистка Анна Блинкова выиграла второй парный титул в карьере. Сегодня, 14 сентября, россиянка и египтянка Маяр Шериф стали победительницами парного разряда турнира WTA-250 в Монастире (Тунис).

Первый титул в парном разряде российская теннисистка выиграла в 2018 году, выступая в паре с румынкой Иоаной-Ралукой Олару на грунте на турнире в Рабате (Марокко).

В одиночном разряде турнира в Монастире Анна Блинкова выступила неудачно. В стартовом матче соревнований российская теннисистка в двух сетах проиграла 115-й ракетке мира представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6.