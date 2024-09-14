«Он — живая легенда». Циципас — о работе с Бьорном Боргом

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вспомнил о совместной работе с легендарным шведским теннисистом Бьорном Боргом на Кубке Лэйвера.

«То, что Борг возглавил команду, было одним из самых замечательных событий в моей жизни. Он — живая легенда. Очень вдохновляло то, что он был на скамейке, оказывал поддержку и время от времени тренировался. Рад, что он поделился с нами мудрыми советами и знаниями», — приводит слова Циципаса пресс-служба Кубка Лэйвера.

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Бьорн Борг в очередной раз станет капитаном сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.