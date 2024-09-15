Светлана Кузнецова предсказала победителя Кубка Лэйвера — 2024

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от Кубка Лэйвера — 2024.

«Предстоящий Laver Cup пройдет без Рафаэля Надаля, испанец вчера снялся с выставочного турнира в Берлине, на котором его так ждали. Место Рафы досталось Григору Димитрову — очень достойная замена, считаю. Вместе с ним в команде Европы будут играть Медведев, Алькарас, Зверев, Рууд и Циципас. Их противниками из команды Мира будут Фриц, Коккинакис, Шелтон, Тиафо, Табило и Серундоло. Что-то подсказывает, что победит команда Европы», — написала Кузнецова в телеграм-канале.

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.