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Хромачёва/Данилина – Кавалье-Реймерс/Страхова, результат матча 15.09.24, счёт 2:0, 1/2 финала турнира WTA-500 в Гвадалахаре, пары

Ирина Хромачёва и Анна Данилина вышли в финал парного турнира в Гвадалахаре
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Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана вышли в финал парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В полуфинальном матче они обыграли украинку Валерию Страхову и испанку Ивонн Кавалье-Реймерс со счётом 6:1, 6:4.

Гвадалахара — парный разряд. 1/2 финала
15 сентября 2024, воскресенье. 00:10 МСК
Ивонн Кавалье-Реймерс
Испания
Ивонн Кавалье-Реймерс
Валерия Страхова
Украина
Валерия Страхова
И. Кавалье-Реймерс В. Страхова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. российско-казахстанский дуэт сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В финале Хромачёва и Данилина сыграют против россиянки Камиллы Рахимовой и Оксаны Калашниковой из Грузии.

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