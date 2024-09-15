Ирина Хромачёва и Анна Данилина вышли в финал парного турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана вышли в финал парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В полуфинальном матче они обыграли украинку Валерию Страхову и испанку Ивонн Кавалье-Реймерс со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. российско-казахстанский дуэт сделал две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В финале Хромачёва и Данилина сыграют против россиянки Камиллы Рахимовой и Оксаны Калашниковой из Грузии.

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