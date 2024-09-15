Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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В ночь с 14 на 15 сентября мск прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. Состоялись оба матча 1/2 финала соревнований в одиночном разряде, по итогам которых определились финалистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители).
Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Одиночный разряд, 1/2 финала
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 2:6, 3:6.
- Магдалена Френх (Польша, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:6 (7:4), 7:5.
Гвадалахара. 1/2 финала
15 сентября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
80
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
152
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Гвадалахара. 1/2 финала
15 сентября 2024, воскресенье. 04:10 МСК
43
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
30
Каролин Гарсия
К. Гарсия
Таким образом, в одиночном финале турнира WTA-500 в Гвадалахаре, который пройдёт в ночь с 15 на 16 сентября мск, встретятся 152-я ракетка мира Оливия Гадеки (Австралия) и 43-я в мировом рейтинге Магдалена Френх (Польша).
Гвадалахара. Финал
16 сентября 2024, понедельник. 02:30 МСК
43
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
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|3
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152
Оливия Гадеки
О. Гадеки
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