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Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре

Определились финалистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре
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В ночь с 14 на 15 сентября мск прошёл очередной соревновательный день на хардовом турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. Состоялись оба матча 1/2 финала соревнований в одиночном разряде, по итогам которых определились финалистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами (курсивом выделены победители).

Турнир WTA-500. Гвадалахара, хард. Одиночный разряд, 1/2 финала

  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Оливия Гадеки (Австралия) — 2:6, 3:6.
  • Магдалена Френх (Польша, 5)Каролин Гарсия (Франция, 4) — 7:6 (7:4), 7:5.
Гвадалахара. 1/2 финала
15 сентября 2024, воскресенье. 02:10 МСК
Мария-Камила Осорио-Серрано
80
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Оливия Гадеки
152
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Гвадалахара. 1/2 финала
15 сентября 2024, воскресенье. 04:10 МСК
Магдалена Френх
43
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Каролин Гарсия
30
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия

Таким образом, в одиночном финале турнира WTA-500 в Гвадалахаре, который пройдёт в ночь с 15 на 16 сентября мск, встретятся 152-я ракетка мира Оливия Гадеки (Австралия) и 43-я в мировом рейтинге Магдалена Френх (Польша).

Гвадалахара. Финал
16 сентября 2024, понедельник. 02:30 МСК
Магдалена Френх
43
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Оливия Гадеки
152
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
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