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«Обе стороны хотят победить любой ценой». Фриц — о Кубке Лэйвера

«Обе стороны хотят победить любой ценой». Фриц — о Кубке Лэйвера
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Американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что для него значит участие в Кубке Лэйвера в составе сборной мира.

«Неделя Кубка Лэйвера — одна из самых весёлых недель в году. Это то, чего мы обычно не делаем в теннисе, потому что он индивидуален, и в большинстве случаев вы празднуете что-то со своими, но не друг с другом.

Возможность отпраздновать с командой — это всегда моё любимое занятие. Мне очень весело, когда я со всеми ребятами, мы вместе проводим время и поддерживаем друг друга ради одной цели.

Мы очень хорошо понимаем нашу миссию. Все очень переживаем за этот турнир, обе стороны хотят победить любой ценой. Это очень престижное событие», — приводит слова Фрица Laver cup.com.

Ранее стали известны окончательные составы команд на мужской теннисный турнир Кубка Лэйвера — 2024, в котором встречаются сборные Европы и остального мира. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет за сборную Европы.

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