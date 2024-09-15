Корретха — о Надале: если он не готов к Кубку Лэйвера, то когда будет готов?

Бывшая вторая ракетка мира, двукратный финалист «Ролан Гаррос» испанский теннисист Алекс Корретха высказался о снятии соотечественника Рафаэля Надаля с Кубка Лэйвера.

«Я был очень удивлён, потому что думал, что Кубок Лэйвера — более спокойное соревнование, хотя и команды всегда хотят победить, но можно играть в одиночном или парном разряде. Турнир можно адаптировать больше под свои нужды.

Когда я узнал, что Рафа не будет участвовать, то немного встревожился. Если он не готов участвовать в Кубке Лэйвера, когда он будет готов? Надеюсь, он поправится или, когда почувствует, что снова в форме, вернётся туда, куда сочтёт нужным», — приводит слова Корретхи Tennis365.