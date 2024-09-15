Американский теннисист Тейлор Фриц высказался о системе подсчёта баллов на Кубке Лэйвера.

«Благодаря системе подсчёта очков в Кубке Лэйвера вы подходите к третьему дню со всем открытым и нерешённым, где бы вы ни находились. Например, в турнире 2022 года команда мира в заключительный день уступила со счётом 4:8, выиграв первый Кубок Лэйвера с окончательным результатом 13:8.

Когда наблюдаю за игрой других членов команды, никогда не думаю о них как о своих соперниках в течение года, они становятся моими товарищами по команде. Хочу, чтобы они выиграли матч, как будто сам играю в нём», — приводит слова Фрица Laver cup.com.

Ранее стали известны окончательные составы команд на мужской теннисный турнир Кубка Лэйвера — 2024, в котором встречаются сборные Европы и остального мира. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет за сборную Европы.