«Наверное, был полный кошмар». Тренер Григора Димитрова поддержал Янника Синнера

Тренер болгарина Григора Димитрова, Дани Вальверду, согласился со словами норвежского теннисиста Каспера Рууда по поводу допингового дела лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Попал в точку, Каспер. Люди формируют мнение, не тратя время на то, чтобы прочитать дело или полностью разобраться в том, что произошло или как управлялся процесс. Рад, что всё позади Янника и его команды. Наверное это был полный кошмар», — написал Вальверду на своей странице в соцсети Х.

20 августа стало известно, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.