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«Наверное, был полный кошмар». Тренер Григора Димитрова поддержал Янника Синнера

«Наверное, был полный кошмар». Тренер Григора Димитрова поддержал Янника Синнера
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Тренер болгарина Григора Димитрова, Дани Вальверду, согласился со словами норвежского теннисиста Каспера Рууда по поводу допингового дела лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Попал в точку, Каспер. Люди формируют мнение, не тратя время на то, чтобы прочитать дело или полностью разобраться в том, что произошло или как управлялся процесс. Рад, что всё позади Янника и его команды. Наверное это был полный кошмар», — написал Вальверду на своей странице в соцсети Х.

20 августа стало известно, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста. Он избежал дисквалификации по решению ITIA, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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