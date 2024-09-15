«Замечательный парень и настоящая икона». Фриц — о работе с Макинроем на Кубке Лэйвера

Американский теннисист Тейлор Фриц рассказал о работе с бывшим теннисистом, семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» американцем Джоном Макинроем на Кубке Лэйвера.

«Джон очень забавный, и он легенда. Для меня было большой честью и невероятным опытом играть с ним и для него. Он замечательный парень и настоящая икона. Регулярно участвую в дискуссиях о том, какая команда должна играть каждый день, и всегда готов поставить команду на первое место и отбросить свои предубеждения относительно того, кто должен играть в одиночном разряде, а кто в парном. Всегда беспристрастен и говорю то, что считаю лучшим для команды», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Джон Макинрой больше не будет капитаном сборной мира, начиная с 2025 года, и уступит это место Андре Агасси.

Ранее стали известны окончательные составы команд на мужской теннисный турнир Кубка Лэйвера — 2024, в котором встречаются сборные Европы и остального мира. Российский теннисист Даниил Медведев сыграет за сборную Европы.