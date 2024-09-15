«Уверен, мы будем много смеяться». Карлос Алькарас — о Кубке Лэйвера — 2024

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от Кубка Лэйвера. Напомним, турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

«Мне нравится Кубок Лэйвера, и я хотел стать его частью. Это серьёзное соревнование. Думаю, мы должны представлять Европу наилучшим образом. Это престижный турнир, и победа в Кубке Лэйвера — это здорово.

Уверен, что мы будем много смеяться. Проводить много времени с соперниками и говорить с ними о чём-то другом, не только о теннисе, будет интересно… мне нравятся новые вещи», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.