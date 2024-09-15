«Лучшие пытаются сделать всё, чтобы выиграть». Зверев — о Кубке Лэйвера

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что мотивирует его играть на Кубке Лэйвера.

«Это само по себе уникальное и особенное событие, когда с тобой все эти замечательные члены команды. Лучшие игроки мира внезапно оказываются за вашей спиной и пытаются сделать всё возможное, чтобы вместе выиграть Кубок. И это самый уникальный опыт, который мы имеем в нашем виде спорта.

Командная атмосфера делает это таким особенным. Я думаю, что, имея лучших игроков мира в одной команде, вы не хотите подвести друг друга и хотите быть рядом друг с другом», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.

Кубок Лэйвера – 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). В его рамках между собой сыграют сборные мира и Европы. Зверев включён в европейскую команду. Его партнёрами по сборной Европы станут болгарин Григор Димитров, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, норвежец Каспер Рууд и Стефанос Циципас из Греции. Капитан команды — швед Бьорн Борг.