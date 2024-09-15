«Самое крутое воспоминание». Тиафо — о матче с Федерером и Надалем на Кубке Лэйвера

16-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился ярким воспоминанием с Кубка Лэйвера — 2022. В парном разряде американец в дуэте с соотечественником Джеком Соком обыграл швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

«Это невероятно. Мне было лет восемь-девять, когда я смотрел битвы этих двух парней. А тогда, в конце, они держались за руки. У них столько уважения друг к другу. Один парень, испанец, едва говорил по-английски, когда только начал карьеру. Другой парень казался американцем, судя по тому, как хорошо он говорил по-английски. Они очень разные. Но они любят друг друга, уважение безумно.

Так что это, наверное, было самое крутое воспоминание. И я подумал, что просто круто быть здесь. Забудь то, что только что произошло. Круто быть здесь», — приводит слова Тиафо официальный сайт Кубка Лэйвера.