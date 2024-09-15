Джеймс Блэйк: если Джокович захочет, то в 40 лет будет претендентом на «Шлемы»

Бывшая четвёртая ракетка мира американский теннисист Джеймс Блэйк высказался о будущем 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Всё зависит от Новака. Физически он по-прежнему в безупречной форме. Теперь вопрос только в том, хочет ли он продолжать. Он сделал и выиграл всё в этом виде спорта. Хочет ли он снова пожертвовать всем, чтобы продолжать быть лучшим?

Он занимается этим на протяжении почти 20 последних лет. Если он захочет, то у него ещё будет один или два года на хорошем уровне. Его уровень тенниса невероятен даже в 37 лет. Вопрос не в том, может ли он, а в том, хочет ли он этого. Если он захочет, то в 40 лет он будет претендентом на титулы «Большого шлема», — приводит слова Блэйка Tennis365.