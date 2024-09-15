Фото: Новак Джокович ел попкорн с дочкой после разгромной победы в матче Кубка Дэвиса

Четвёртая ракетка мира, олимпийский чемпион 2024 года, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович ел попкорн со своей семилетней дочкой Тарой после разгромного матча на Кубке Дэвиса — 2024.

В рамках поединка Кубка Дэвиса между Сербией и Грецией Джокович легко обыграл 770-ю ракетку мира грека Иоанниса Ксиласа со счётом 6:0, 6:1. Матч продолжался всего 45 минут. Сегодня, 15 сентября, Джокович проведёт ещё один матч на Кубке Дэвиса.

Ранее Новак Джокович рассказал, что у его детей до сих пор нет мобильных телефонов. Старшему сыну серба Стефану девять лет, младшей дочери Таре — семь.