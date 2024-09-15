Новак Джокович: чтобы продлить карьеру, нужно с умом выбирать турниры

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, как составляет расписание соревнований.

«Чтобы продлить карьеру, мне нужно получать удовольствие, нужно с умом выбирать турниры, в которых я буду играть. В турнире в Белграде в начале ноября участвовать я не буду.

Обычно по ходу карьеры у меня была готова программа на шесть месяцев, но сейчас это уже не так, теперь всё более спонтанно. Мне нужно отдохнуть физически, эмоционально и морально, чтобы начать думать о том, что я хочу делать дальше, как, сколько и где», — приводит слова Джоковича Ubitennis.