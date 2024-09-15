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Томаш Бердых стал капитаном сборной Чехии в Кубке Дэвиса

Томаш Бердых стал капитаном сборной Чехии в Кубке Дэвиса
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Финалист Уимблдона-2010, бывшая четвёртая ракетка мира чешский теннисист Томаш Бердых стал капитаном сборной Чехии в Кубке Дэвиса. Об этом сообщила Федерация тенниса Чехии в социальных сетях.

38-летний Бердых завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Он выиграл 13 титулов АТР в одиночном разряде, в том числе один серии «Мастерс». Томаш выходил в финал Уимблдона в 2010 году и добирался до полуфинала остальных трёх турниров «Большого шлема». Кроме того, Бердых обладает редким достижением, он обыгрывал всех членов «Большой четвёрки» (Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея).

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