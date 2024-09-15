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Стефанос Циципас продемонстрировал футбольные навыки перед матчем «Ромы»

Стефанос Циципас продемонстрировал футбольные навыки перед матчем «Ромы»
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас продемонстрировал футбольные навыки перед матчем «Ромы» и «Дженоа».

Стефанос Циципас примет участие в Кубке Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в составе сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

На прошедшем US Open — 2024 Циципас выступил неудачно. Стефанос со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7 проиграл представителю Австралии Танаси Коккинакису (86-я ракетка мира) в первом же круге.

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