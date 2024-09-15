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Джокович: не стремлюсь попасть на Итоговый чемпионат АТР, с другими турнирами покончено

Джокович: не стремлюсь попасть на Итоговый чемпионат АТР, с другими турнирами покончено
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович заявил о смене приоритетов в своей карьере.

«Рейтинг сейчас не входит в число моих целей. Не стремлюсь попасть и на Итоговый чемпионат ATP. С другими турнирами покончено (улыбается). Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты – игра за сборную и турниры «Большого шлема», всё остальное менее важно», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

Сейчас Джокович занимает девятое место в гонке за Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт с 10 по 17 ноября в Турине (Италия). В соревнованиях примут участие первые восемь теннисистов в рейтинге.

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