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Новак Джокович обратился к сербским болельщикам после первого матча на Кубке Дэвиса

Новак Джокович обратился к сербским болельщикам после первого матча на Кубке Дэвиса
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост в социальных сетях после первого матча на Кубке Дэвиса — 2024. Встречи проходят на корте в столице Сербии Белграде.

«Дома красивее всего. Спасибо за вашу поддержку», — написал Джокович на своей странице в соцсети Х.

В рамках поединка квалификации в первую Мировую группу Кубка Дэвиса между Сербией и Грецией Новак Джокович легко обыграл 770-ю ракетку мира грека Иоанниса Ксиласа со счётом 6:0, 6:1. Матч продолжался всего 45 минут. Сегодня, 15 сентября, Джокович проведёт ещё один матч на Кубке Дэвиса.

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