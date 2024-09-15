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Сборная Казахстана разгромно проиграла Дании без Руне в Кубке Дэвиса — 2024

Сборная Казахстана разгромно проиграла Дании без Руне в Кубке Дэвиса — 2024
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Сборная Казахстана по теннису проиграла команде Дании в Кубке Дэвиса — 2024 в квалификации первой Мировой группы. Вчера, 14 сентября, два одиночных матча проиграли Александр Бублик и Александр Шевченко.

Сегодня, 15 сентября, датская пара Йоханнес Ингильдсен/Аугуст Хольмгрен обыграла Александра Недовесова и Александра Бублика со счётом 7:6, 6:3. Таким образом, датчане выиграли противостояние сборных. За Данию не играл лидер команды Хольгер Руне.

Затем прошёл матч между Бейбитом Жукаевым и Филипом Хьортом. Казахстанский теннисист победил со счётом 3:6, 6:4, 10:8, но встреча уже не имела турнирного значения.

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