Сборная Казахстана разгромно проиграла Дании без Руне в Кубке Дэвиса — 2024

Сборная Казахстана по теннису проиграла команде Дании в Кубке Дэвиса — 2024 в квалификации первой Мировой группы. Вчера, 14 сентября, два одиночных матча проиграли Александр Бублик и Александр Шевченко.

Сегодня, 15 сентября, датская пара Йоханнес Ингильдсен/Аугуст Хольмгрен обыграла Александра Недовесова и Александра Бублика со счётом 7:6, 6:3. Таким образом, датчане выиграли противостояние сборных. За Данию не играл лидер команды Хольгер Руне.

Затем прошёл матч между Бейбитом Жукаевым и Филипом Хьортом. Казахстанский теннисист победил со счётом 3:6, 6:4, 10:8, но встреча уже не имела турнирного значения.