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Франческо Тотти — о Синнере: в победе Янника на US Open есть 1% моей заслуги

Франческо Тотти — о Синнере: в победе Янника на US Open есть 1% моей заслуги
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Бывший нападающий и легенда «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может быть частично обязан ему своим положением в рейтинге.

«Синнер? Вы смеётесь и шутите, но с тех пор, как он стал играть со мной в падел, он стал номером один в мире. Я не думаю, что это совпадение. Все ставят это себе в заслугу, я никогда ничего не говорил, но сегодня сказал. Поиграл с ним несколько минут, показал ему два-три приёма, он понял и развернулся. Придал ему уверенности и позитива, и с того момента он не проигрывает. Скажем так, в победе Янника на US Open есть 1% моей заслуги», — сказал Франческо Тотти в интервью Sky Sport.

Напомним, Янник Синнер в финале Открытого чемпионата США — 2024 обыграл американского теннисиста Тейлора Фрица со счётом 6:3, 6:4, 7:5.

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