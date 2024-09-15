Джокович и Меджедович выиграли парный матч и вывели Сербию в Мировую группу Кубка Дэвиса

Сербские теннисисты Новак Джокович и Хамад Меджедович одержали победу в матче парного разряда в Кубке Дэвиса. Они обыграли греческий дуэт Аристотелис Танос/Петрос Циципас в трёх сетах — 6:3, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. Джокович и Меджедович выполнили 13 подач навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 13. На счету греческого дуэта четыре эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Таким образом, сборная Сербии одержала победу над Грецией со счётом 3:0 и гарантировала себе место в Мировой группе в 2025 году. Отметим, что за греческую команду не играл лидер сборной Стефанос Циципас.