«Марафон продолжается». Богданович поделился фото с Джоковичем с Кубка Дэвиса

Сербский баскетболист Богдан Богданович поделился фото с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Марафон продолжается», — подписал фото Богданович.

Фото: Из личного архива Богдана Богдановича

Джокович принимает участие в Кубке Дэвиса в составе сборной Сербии. В рамках поединка между Сербией и Грецией Джокович легко обыграл 770-ю ракетку мира грека Иоанниса Ксиласа со счётом 6:0, 6:1. Матч продолжался всего 45 минут. Сегодня, 15 сентября, Новак Джокович и Хамад Меджедович одержали победу в матче парного разряда. Они обыграли греческий дуэт Аристотелис Танос/Петрос Циципас в трёх сетах — 6:3, 3:6, 6:3.