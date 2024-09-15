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Янник Синнер приехал в Болонью поддержать сборную Италии на Кубке Дэвиса

Янник Синнер приехал в Болонью поддержать сборную Италии на Кубке Дэвиса
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер приехал на матч сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2024. Сегодня, 15 сентября, итальянцы играют со сборной Нидерландов в Болонье.

Фото: Кадр из трансляции

Сам Синнер не принимает участия на соревнованиях. На прошлой неделе Янник выиграл титул на US Open — 2024.

Сборная Италии является действующим победителем Кубка Дэвиса. В 2023 году в финале турнира итальянские теннисисты обыграли команду Австралии. Янник Синнер выиграл все матчи в одиночном разряде, в том числе на стадии 1/2 финала у 24-кратного победителя «Шлемов» серба Новака Джоковича.

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