Родители Роджера Федерера посетили матчи Кубка Дэвиса в Перу

Родители швейцарца Роджера Федерера Линетт и Роберт посетили матчи Кубка Дэвиса 2024 года в Перу.

Фото: Кадр из трансляции

Мать Роджера занималась в сильнейшем теннисном клубе Швейцарии «Олд Бойз». В 1995 году ей удалось победить в чемпионате страны среди «молодых ветеранов». Кроме того, она долгие годы трудилась в административном штате турнира ATP Swiss Indoors и входила в руководство отделения Ассоциации тенниса Швейцарии в Базеле.

Напомним, Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч швейцарец провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.

Напомним, Кубок Дэвиса 2024 года проходит с 10 по 15 сентября в четырёх городах.