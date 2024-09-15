«Сердце грифона бьётся быстрее, чем когда-либо». Циципас — о посещении матча «Дженоа»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал посещение матча чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Дженоа». До начала встречи грек появился на поле в футболке генуэзского клуба.

«Сердце грифона бьётся быстрее, чем когда-либо», — написал Циципас в комментариях к публикации «Дженоа» в социальной сети.

Стефанос Циципас примет участие в Кубке Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в составе сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.